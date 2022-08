Os alunos aprenderam a identificar plantas e flores comestíveis, elaboração de saladas, sucos e temperos entre outras atividades. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 31/08/2022 15:41

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí promoveu um workshop sobre Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento (SMMAP). O curso foi ministrado para 40 pessoas, pela geógrafa, especialista em Educação Ambiental, Psicóloga e Gastróloga, Amanda Teixeira Fonseca Brasil.

Os alunos aprenderam a identificar plantas e flores comestíveis, elaboração de saladas, sucos e temperos entre outras atividades. Eles também aprenderam que este tipo de alimento possui nutrientes importantes, às vezes, mais ricos que os alimentos tradicionais.

Além de difundir o conhecimento a respeito de PANCs, o curso contribui para incentivar o seu consumo, e, consequentemente, para aumentar a renda de produtores e comerciantes locais. Além de tantos benefícios, estas plantas ainda contribuem para para sistemas alimentares mais sustentáveis.

“Esse curso é mais um avanço para a sustentabilidade do município. Muita gente não sabe, mas as PANCs além de serem uma ótima fonte de nutrientes, são, também, uma forma de cada consumidor reduzir o impacto que sua alimentação tem no meio ambiente. Quando disseminamos o conhecimento sobre esse tipo de alimento, estamos oferecendo novas possibilidades de alimentação para a população e, inclusive, incentivando o aumento de renda de produtores e comerciantes locais. A aula foi muito produtiva e eu tenho certeza que a partir de agora os alunos terão um novo olhar para as plantas não convencionais e irão utilizar esse conhecimento no dia a dia”, explicou Shayene Barreto, secretária de Meio Ambiente.