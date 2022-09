Evento tem perspectiva de lotar o Parque Municipal de Itaguaí, mais uma vez. - Foto: Rui Okada

Publicado 01/09/2022 14:02 | Atualizado 01/09/2022 14:10

Itaguaí- O Parque Municipal de Eventos será palco de atrações em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil. A programação contará com grandes nomes do samba como: Arlindinho, Nosso Sentimento, Thiago Cordeiro, a Batucada do Nosso Bloco e DJ Dedeco. O evento ocorre nos dias 9 e 10 de setembro às 18h.



“Esse é mais um evento que vamos proporcionar para o município, para a secretaria seria impossível não comemorarmos uma data tão importante que fala tanto sobre nossa história. E vamos celebrar com muita animação, teremos diversos artistas renomados, será incrível poder mais uma vez, entregar uma festa a altura da população de Itaguaí”, disse o secretário de Eventos, Fabio Rocha.



O cantor e compositor, Thiago Cordeiro conta que a cidade abraçou ele de uma forma muito prazerosa. São 20 anos de estrada, a primeira vez que o artista se apresentou no município em 2018, batendo recordes de público em diversos anos.

Thiago Cordeiro cantou para milhares de pessoas na orla de Coroa Grande, no carnaval deste ano. Foto: Rui Okada



“Eu recebo muito carinho da cidade, a galera sempre pede fotos, sempre expressa o carinho por suas redes sociais, e não há nada mais gratificante para a gente como artista receber o carinho do povo, e expressar nosso amor e nosso dom através da música é lindo e maravilhoso. Não tenho como agradecer tanto carinho, e participar do Bicentenário é incrível, é sempre bom quando a secretaria de Eventos faz contato. Fico muito lisonjeado quando as pessoas me perguntam quando vai ser o próximo show do Thiago Cordeiro. Quando a gente divulga algo que vai estar em Itaguaí a galera vai em peso, fica aquela expectativa tanto pelos fãs quanto para mim”, conta Thiago Cordeiro.



Recentemente o cantor lançou "Segura a saudade" composição de Arlindo Cruz, Babi Cruz e Junior Dom, trio que já fez grandes sucessos na carreira do Arlindo Cruz. A música lançada neste mês tem mais de 12 mil visualizações no Spotify o clipe com direção de Patrícia Cupello está previsto para lançamento em setembro. O artista além de interpretar grandes sucessos conta com músicas inéditas, além de Segura a Saudade, Cordeiro lançou a Lã e o Cobertor, composição de Xande de Pilares e Jorge Aragão.