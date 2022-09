Espetáculo chega ao palco de Itaguaí. - Foto: Rede Social/ Maria Carrão

Publicado 02/09/2022 21:23 | Atualizado 02/09/2022 21:24

Itaguaí- O espetáculo 'Quem Mandou Você Aqui?' será a programação do Teatro Municipal neste sábado (3), em Itaguaí.

A direção geral é de Daniel Barcelos Jaimovich para o texto do autor Cyrano Rosalém, a direção musical é de Guilherme Brício. A trama apresenta uma família normal de classe média, querendo relaxar dos problemas cotidianos, resolve passar o final de semana num lugar mais aprazível e isolado. Só não contavam que este exílio voluntário, viesse despertar sucessivas descobertas e acontecimentos. Com a chegada de uma entidade espiritual até o encontro do Kardecismo.



O texto de Cyrano Rosalém aborda um universo de importantes reflexões, tanto a nível pessoal na história de cada personagem, quanto na boa construção dos relacionamentos familiares. A direção do experiente Daniel Barcelos transita harmonicamente entre o drama e a comédia, alcançando o tom adequado ao desenrolar da trama. Destaque nas interpretações de Roberta Foster, Mary Stefanie, Eduardo Garcia, que além de atuar, também confecciona instrumentos musicais que adornam o espetáculo. Já Daniel Barcelos Jaimovich, tem responsabilidade na direção e produção da peça, e ainda nos presenteia com sua instigante atuação.

Para o renomado ator, Daniel Barcelos, que também é Kardecista, atuar em cenas que definam os ensinamentos baseados no amor, na caridade, gratidão e humildade, que é o que dissemina os estudos de Kardec, é uma grande satisfação.

Os adeptos ao Kardecismo comemoram a encenação do espetáculo no Teatro Municipal de Itaguaí. A grande produção já passou pelos palcos do teatro de Nova Iguaçu, Shopping da Gávea, Teatro Vannucci, Lona Abelardo Barbosa e, por São Paulo.



Se você procura respostas para perguntas que não querem calar, do tipo: ‘Quem Mandou Você Aqui?’, aguce a sua curiosidade e vá assistir ao espetáculo.