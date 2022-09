Escola Municipal Coronel Alziro Santiago e o Resgate da Memória do Vale do Mazomba. - Foto: Divulgação

Itaguaí- Depois de dois anos, o projeto Ativação Cultural Itaguaí volta para as escolas da rede municipal. Parceria do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ao todo, oito escolas recebem as oficinas gratuitas onde são desenvolvidas uma série de atividades culturais como artes circenses, teatro, artesanato, música e audiovisual.



O objetivo do projeto é atender alunos do Ensino Fundamental, trabalhando no contraturno para preservar os conteúdos programáticos.



“Queremos envolver alunos e professores com a equipe do projeto, promovendo a articulação e um planejamento colaborativo para as atividades culturais. Os alunos participam ativamente de toda preparação. Escrevem os roteiros, confeccionam figurinos, gravam, aprendem a tocar instrumentos, fazem malabares, truques de mágica, compõem música, se equilibram em pernas de pau e muito mais”, explica a produtora e idealizadora do projeto Ativação Cultural Itaguaí, Alessandra Reis.



As atividades são divididas em eixos de linguagens artísticas. Sendo assim, o eixo de Música cria uma banda (fanfarra), tocando músicas populares, com o objetivo de desenvolver a coordenação motora e percepção musical dos alunos, além de descobrir talentos.

O Artesanato trabalha em conjunto com os alunos e seus responsáveis, com o objetivo de capacitar e despertar o interesse pelas técnicas, além de identificar dentro da comunidade pessoas com talento para as artes e, sobretudo, envolver a família na comunidade escolar e desenvolvendo o projeto “Poesia no Pano de Prato”. Já o eixo Ativa Escola elabora roteiros e gravações de curta-metragem, além de montagem de espetáculos teatrais e composições musicais, sempre colocando o aluno como protagonista, produtor e multiplicador de conteúdo. Por fim, o grupo Turma em Cena propõe aos alunos práticas de técnicas e habilidades circenses como tema central, com conteúdos de aprendizagem voltados para os participantes desenvolverem e aprimorarem competências nas técnicas de malabarismo, perna de pau e equilíbrio, palhaçaria, adereços cênicos e reciclagem.



Outra ação do projeto Ativação Cultural Itaguaí é o documentário “Mazomba: Conhecendo para Preservar”, que tem o intuito de trazer o resgate da memória sociocultural da comunidade do Mazomba.



No primeiro semestre, foram entrevistados 10 moradores mais emblemáticos da região, na Escola Municipal Alziro Santiago, na qual seus alunos receberam o “Questionário de Memória” com perguntas e gráficos sobre a árvore genealógica e informações sobre a chegada das famílias ao local, costumes, curiosidades, etc. O resultado do documentário será apresentado à toda comunidade de Mazomba no mês de outubro. Já neste segundo semestre, o projeto vai produzir uma "Cartografia Social" e um "Mapa Afetivo" sobre o Vale do Mazomba com alunos do segundo segmento da E.M Jorge Abrahão, também localizada em Mazomba.



Sobre o Projeto Ativação Cultural Itaguaí



Com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, desde 2018, o projeto Ativação Cultural Itaguaí já beneficiou mais de 15 mil alunos de escolas públicas do município e ofereceu mais de 550 horas de oficinas gratuitas, buscando o resgate e a valorização da cultura itaguaiense. Ao todo, 22.571 pessoas foram impactadas diretamente pelo projeto, com 15.591 crianças mobilizadas dentro de 41 escolas municipais. O projeto também mobilizou 779 artistas profissionais e amadores participantes, contando com 431 artistas voluntários ao longo dos três anos de existência. No primeiro ano, o tema do projeto foi a comemoração do bicentenário da cidade, contando a história através de diversas atividades culturais em praças e escolas municipais de Itaguaí. Em 2019, foi a vez de reforçar o elo com os artistas locais e, assim, foi iniciado o trabalho dentro de nove escolas públicas do município com oficinas de várias linguagens artísticas, como circo, música, teatro, cinema, entre outros. Já em 2020, o objetivo foi aprofundar ainda mais o trabalho, tendo como público-alvo crianças e jovens, mas com um novo formato, já que se iniciou a pandemia de Covid-19, realizando lives com debates e apresentações culturais. E em 2021, sob o desafio do segundo ano de pandemia, a proposta do projeto foi trabalhar conteúdos culturais de forma mais aprofundada junto aos alunos e professores da rede pública, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), com aulas online dentro do horário escolar.