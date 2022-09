A solenidade terá a participação de 41 unidades escolares da rede municipal de ensino. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 05/09/2022 19:36

Itaguaí- A Prefeitura está preparando o tradicional desfile de 7 de setembro. Este ano, o evento cívico terá como temática o “Bicentenário da Independência”, em alusão aos 200 anos de emancipação política do País. A concentração acontece às 8h, na Rua Doutor Curvelo Cavalcante, próximo ao Calçadão. O encerramento está previsto para o meio-dia e acontece na esquina com a Rua Nilo Peçanha. O percurso total será de 200 metros.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a solenidade terá a participação de 41 unidades escolares da rede municipal de ensino, com aproximadamente sete mil alunos, além de 1.300 estudantes de escolas particulares.



A programação prevê a abertura do desfile com a Bamita (Banda Municipal de Itaguaí) e duas de escolas municipais (C.M. Senador Teotônio Vilella e E.M. Padre Rafael Scarfó). Haverá ainda a participação de bandas convidadas (Banda Commate, Orquestra de Sopros da Associação Regendo a Cidadania, COMMIL, Desbravadores e Banda Raul Ryff).



De acordo com a secretaria, o desfile terá a participação da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Grupo de Idosos da Secretaria de Assistência Social.



Caminhada em Itaguaí celebra o Bicentenário da Independência



Além do desfile que ocorre nesta quarta-feira (7), a pasta vai promover uma Trilha Cultural do Bicentenário da Independência, no próximo sábado (10).



A caminhada será da Estrada Real até o Mirante do Imperador, na Serra do Matoso. O ponto de encontro será na Estrada do Caçador, em frente à Mansão do Forró (Bar do Adriano), às 7h. Com nível leve superior, a trilha tem uma distância de 8,6 km.



Considerada uma das atividades físicas mais democráticas que existem, a caminhada pode ser praticada por pessoas das mais variadas idades e condicionamento físico, sem contar nos diversos benefícios ao corpo e à mente.