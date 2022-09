Câmeras de monitoramento da cidade possibilitam ver o momento do furto do automóvel. - Dilvulgação/ 50DP

Câmeras de monitoramento da cidade possibilitam ver o momento do furto do automóvel.Dilvulgação/ 50DP

Publicado 15/09/2022 21:08

Itaguaí- A 50ª DP em ação integrada com a Secretária de Segurança de Itaguaí, através do sistema de monitoramento de ruas por câmeras, permitiu que os policiais civis da unidade prendesse um homem, na Rua Antônio Martins, no bairro de Coroa Grande.

O assaltante conduzia um veículo com chassi cortado e que ostentava placas furtadas. Além do furto desta quinta-feira (15), o sistema de monitoramento municipal também possibilitou identificar o meliante como o autor de outro furto na cidade, que ocorreu nesta quarta-feira (14).

Os agentes da 50.ª DP também consultaram o celular do preso, identificado como produto de roubo, assim como o automóvel. Segundo a Delegacia de Polícia de Itaguaí, ao analisar a dinâmica foi apurado que o veículo utilizado e característica do assaltante eram idênticas a do carro ora apreendido e do preso. A vítima foi convidada a comparecer na unidade onde o reconheceu pessoalmente como o responsável pelo furto.

A integração entre a 50ª DP e a Secretaria Municipal de Itaguaí através do sistema de monitoramento por circuito de câmeras das ruas do Município tem gerado frutos na identificação e prisão de criminosos.