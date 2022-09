Ônibus escolares são apresentados pela prefeitura de Itaguaí em Desfile Cívico. - Foto: Italo Dornelles

Ônibus escolares são apresentados pela prefeitura de Itaguaí em Desfile Cívico.Foto: Italo Dornelles

Publicado 09/09/2022

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí entregou à Secretaria Municipal de Educação nesta quarta-feira (7), oito novos ônibus que compõem a frota do transporte escolar da cidade, de acordo com a Prefeitura de Itaguaí o objetivo da entrega é proporcionar segurança e qualidade para as crianças durante o trajeto entre suas casas e a escola.



Cada veículo conta com 59 lugares, acessibilidade, possuindo elevador que leva o estudante com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, priorizando o conforto e a segurança dos alunos.



Ministério da Educação e Cultura orienta através da cartilha do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que o programa Caminho da Escola seja utilizado com veículos de até 10 anos de uso para o transporte de alunos. Seguindo a cartilha, no final deste ano a frota estará fora dessa recomendação.



A Prefeitura de Itaguaí antecipou a substituição da frota em benefício da população.

“O programa Caminho da Escola busca atender melhor aos nossos alunos, e a nossa população. Isso é uma determinação do nosso Prefeito, Rubem Vieira. Todos os nossos veículos que não são recomendados para o transporte de alunos, não serão descartados.”, explica o secretário de Transporte, Carlos da Silva.



Os veículos antigos não poderão fazer parte da frota escolar, mas, em contrapartida, segundo a pasta, os ônibus estão legalmente aptos a auxiliar em outros projetos ou programas de outras secretarias.



“Por contrato de gestão e manutenção de frota, é possível que os veículos sejam utilizados em outros ambientes públicos como na Secretaria de Saúde, Assistência Social, Agricultura, na Obra, enfim, a recomendação da cartilha é referente ao transporte de alunos”, descreve Carlos.