Fuzil apreendido em operação em Itaguaí. - Divulgação/24BPM

Publicado 13/09/2022 20:39 | Atualizado 13/09/2022 21:25

Itaguaí- Meliante conhecido como Leo Perequê, de 34 anos, veio a óbito após confronto contra Policiais Militares, no bairro do Engenho, em Itaguaí, nesta terça-feira (13).

Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar da 5ª CIA/ Itaguaí, em parceria com equipes do Agrupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam patrulhamento com o intuito de coibir roubo de carga, roubo de rua e demais delitos no município, quando receberam a denúncia de que elementos armados estariam nas proximidades da Av. Itaguaí abordando veículos.

Os agentes foram recebidos a tiros quando chegaram ao local. Após o confronto os policiais em operação encontraram o homem caído, portando um fuzil de calibre 5.56 mm, o mesmo foi socorrido de imediato e levado ao Hospital São Francisco Xavier. Leo Perequê não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A ocorrência foi encaminhada a 50 DP onde foi possível identificar que o autor dos disparos contra a guarnição exercia papel de liderança na comunidade do Engenho. O material ficou apreendido na delegacia.

O sujeito já possuía antecedentes criminais por associação para o tráfico, furto, tráfico de entorpecentes, receptação qualificada, crimes de lesão corporal e ameaça.