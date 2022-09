Além do WhatsApp, a concessionária disponibiliza o aplicativo Cliente Rio+, site, telefone, e nas lojas físicas em cada um dos municípios atendidos. - Divulgação/ Rio+Saneamento

Itaguaí- Para tornar o atendimento ao consumidor mais rápido e eficiente, a empresa investiu em tecnologia e adotou ferramentas que garantem a otimização dos seus canais disponíveis para solicitações de serviços e cadastramento. No Dia do Cliente, comemorado nesta quinta-feira (15), a concessionária já contabiliza mais de 60 mil atendimentos realizados pelos canais de relacionamento da empresa.Por meio do WhatsApp da Rio+Saneamento, o cliente pode pedir a segunda via de conta, solicitar serviços, obter informações sobre abastecimento e aderir à conta digital e ao débito automático. A novidade fica por conta da possibilidade de envio de fotos e documentos pelo aplicativo. O processo permite mais autonomia e agilidade ao consumidor, por exemplo, durante a atualização do cadastramento junto à concessionária.Num primeiro momento, a conversa do WhatsApp é guiada pela Gabi, a assistente virtual. No entanto, caso o cliente digite algum dado errado ou tenha dificuldade para prosseguir com a Gabi, ele é automaticamente transferido para um colaborador da empresa.“Nosso objetivo é construir uma relação cada vez mais próxima e transparente com os nossos clientes. Para isso, investimos na criação de diversos canais e apostamos no uso da tecnologia, como forma de garantir mais comodidade para a população e agilidade na prestação dos serviços. Tudo isso tem gerado um resultado muito positivo no atendimento das solicitações recebidas”, afirma Bernardo Póvoa, superintendente Comercial da Rio+Saneamento.Além do WhatsApp, a concessionária disponibiliza o aplicativo Cliente Rio+ e o site ( riomaissaneamento.com.br ). Os clientes podem ainda buscar atendimento pelo telefone, no 0800 772 1027 (Região Metropolitana e Interior), e nas lojas físicas em cada um dos municípios atendidos.