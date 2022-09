Droga foi encontrada na bolsa de passageira. - Foto: Divulgação (Proeis)

Publicado 19/09/2022 23:41 | Atualizado 19/09/2022 23:44

Itaguaí- Uma passageira foi presa em transporte alternativo em Itaguaí, por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar do PROEIS, a mulher, transportava 30 embalagens de sacolé contendo cocaína.

Segundo o Proeis, a guarnição cumpria baseamento de rotina na Rodoviária de Itaguaí, quando teve a atenção voltada para uma cidadã que desembarcava do ônibus da linha 442 (Coelho Neto X Itaguaí), a mesma assim que desceu do ônibus demonstrou nervosismo com a presença dos agentes.

A mulher entrou correndo em um transporte alternativo com destino a Mangaratiba, mediante ao ato da suspeita os agentes solicitaram que a mesma entregasse a bolsa para que fosse realizada a revista e no ato da busca foram encontrados 30 embalagens de sacolé de cocaína com a inscrição "Pó de 20 Mulher do Brabo".

Após uma busca pessoal por uma policial feminina, a suspeita foi conduzida até a 50 DP para que os fatos fossem apreciados pela autoridade policial.

Segundo os agentes, a mesma declarou que apanhou o material em Acari e que o destino seria o distrito de Mangaratiba. Conforme consulta da Polícia Civil, foi constatado que a mulher já havia sido presa por tráfico de drogas, corrupção de menor e responde ao processo em liberdade. Após o levantamento da ficha, a suspeita foi presa por tráfico de drogas.