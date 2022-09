Substâncias encontradas com o acusado. - Divulgação (PROEIS)

Itaguaí- Homem foi detido por agentes da Polícia Militar do Proeis, na tarde desta segunda-feira (19), no Centro de Itaguaí, acusado de porte de drogas. De acordo com os agentes, estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para o homem, saindo do Parque Municipal.

De acordo com informações dos Polícias Militares do Proeis, durante a abordagem foram encontradas com o acusado embalagens contendo uma substância que aparentava ser maconha.

Ainda conforme a polícia, o jovem informou que comprou a droga na comunidade do Cação. Após contato com a supervisão, o rapaz foi conduzido até a 50DP para apreciação dos fatos.