Foi registrado em Itaguaí, um saldo positivo de 901 novos trabalhadores.Foto: Rui Okada

Publicado 17/09/2022 00:08

Itaguaí- De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Governo Federal, de janeiro a julho de 2022, foram registradas, em Itaguaí, mais de 7,2 mil admissões formais e 6,3 mil desligamentos, resultando em um saldo positivo de 901 novos trabalhadores. Este desempenho é superior ao do ano passado, quando o saldo foi de 555. Os dados colocam o município na quinta posição em todo o estado do Rio de Janeiro.





O maior número de contratação ocorre no mês de março, já em abril normalmente tem o menor saldo de empregos. A projeção é que neste mês de setembro o saldo seja de 142 empregos. No próximo mês, a projeção indica valores próximos a -36.



“Ser o quinto município do Rio de Janeiro em crescimento de emprego, nos da certeza que estamos no caminho certo, passamos por um período muito difícil que foi a pandemia da Covid-19, vamos continuar crescendo economicamente e socialmente, investindo nas áreas que mais precisam. Dobramos a arrecadação de Itaguaí e os recursos estão sendo usados com sabedoria. Ai, aparecem os resultados”, declara o Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira.



O município de Itaguaí possui 25,6 mil empregos com carteira assinada, a ocupação predominante destes trabalhadores é a de auxiliar de escritório (1490), seguido de dirigente do serviço público municipal (1237) e de professor de nível médio no ensino fundamental (1096). A remuneração média dos trabalhadores formais do município é de R$ 2,8 mil, valor abaixo da média do estado, de R$ 3 mil.