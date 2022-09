Atriz diverte o público nesta quinta-feira (22). - Foto: Divulgação (Teatro Marilú Moreira)

Publicado 22/09/2022 23:39 | Atualizado 22/09/2022 23:39

Itaguaí- Depois de uma longa espera, o Teatro Municipal Marilú Moreira lota sessão nesta quinta-feira (22). Quem trouxe alegria e muitas histórias para a casa foi a atriz Nany People, através do seu show de Stand Up “TsuNANY”. Todos os lugares do Teatro Municipal foram ocupados pelo público para assistir a artista.



O show relata de maneira divertida os diversos "mal-sucedidos hábitos" da vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em excesso, os hábitos tecnológicos desregrados, como o uso indiscriminado de celulares, aplicativos e as consequências em nossos relacionamentos sociais, afetivos e sexuais.



Para o diretor do equipamento municipal é incrível receber a artistas tão importantes e talentosos na cidade.





“Hoje é um marco para o teatro, há anos não vimos a casa cheia, com os ingressos esgotados. É muito gratificante vê o público retornando para o nosso Teatro. Estou muito feliz com mais essa conquista e realização. E não vamos parar por aqui. Continuaremos buscando e trabalhando para que cada vez mais possamos ver nossa casa cheia. É um orgulho está a frente do equipamento e poder contribuir para a cultura de nossa cidade”, disse Rafael Paixão, Diretor do Teatro Marilú Moreira.



Nesse novo solo, a atriz apresenta uma personagem que traz o comportamento de uma Relatora Social, que expõe assuntos sobre os diversos temas e permite o espectador se tornar um observador de si mesmo.



“Que experiência fora do comum. Foi minha primeira vez em um teatro, eu sou de Minas Gerais, em minha cidade não tinha um. Foi maravilhoso, uma peça incrível! Nany People foi com amor e humor de uma mineirinha, para uma mineira. Amei!”, conta a jovem Stephane Castro, que começou a morar em Itaguaí recentemente.



O espetáculo manteve uma linha espontânea de intensa interação com o público. "TsuNANY" É Tudo aquilo que você vê, se identifica, se critica e não se crucifica... se diverte.