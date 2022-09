Alunos das Escolas Municipais e munícipes estiveram no primeiro dia de exposição. - Foto: Rui Okada

Alunos das Escolas Municipais e munícipes estiveram no primeiro dia de exposição.Foto: Rui Okada

Publicado 22/09/2022 19:34 | Atualizado 22/09/2022 23:40

Itaguaí- Para comemorar o Dia da Árvore diversas ações ambientais foram desenvolvidas no município. A iniciativa foi da Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Planejamento, Educação e Cultura. A exposição “Essa Árvore Tem História” foi inaugurada nesta quinta-feira (22) e ficara aberta para o público até 30 de setembro, na Casa de Cultura.

A mostra conta com 12 fotografias de 7 exemplares de árvores localizadas desde a área urbana até a área rural da cidade, escolhidas por representar parte da história do local. As fotografias são da arceira do interior do Cemitério Municipal, a paineira do pátio interno da Escola Estadual Clodomiro Vasconcelos, as figueiras "gêmeas" da praça da Amendoeira, o cedro-rosa e o guapuruvu, localizados ao pé da Raiz da Serra terras da família Tupinambá, a figueira frondosa e exuberante da estrada do Mazomba, bem como a samanea de codinome "Árvore do Avatar", assim denominada pelos ciclistas, localizada em Ibituporanga, que se tornou ponto turístico na região e decretada imune de corte pelo Prefeito de Itaguaí Rubem Vieira.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, objetivo da exposição é trazer a memória, dando o devido destaque, a elementos que fazem parte do ambiente da cidade, não somente proporcionando qualidade ao meio ambiente, mas também expressando todo seu valor cultural histórico para a cidade e seus moradores. A partir dai, enfatizar o despertar para a Implementação da educação ambiental em todas as ações públicas.