Novos ônibus contam com acessibilidade e conforto. Foto: Rui Okada

Publicado 22/09/2022 18:04

Itaguaí- Como parte das ações do Plano Municipal de Mobilidade Humana e Sustentável (PMMHS), a Prefeitura de Itaguaí apresentou, nesta quinta-feira (22/09), no Parque Municipal, a frota de ônibus que já seguem as diretrizes do projeto.

Segundo a Secretaria de Transporte, os ônibus que fizeram parte da entrega são do transporte público, escolar e de fretamento. Alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaguaí (Apae) prestigiaram o evento, ocasião em que tiveram a oportunidade de conhecer os sistemas de acessibilidade dos veículos como, por exemplo, elevadores para cadeirantes e dispositivo de poltrona móvel (DPM).

"É uma cobrança do poder público para que as empresas instaladas na cidade tenham acessibilidade. O transporte tem que ser acessível a todos", enfatizou o secretário de Transporte, José Carlos da Silva.

De acordo com o titular da pasta, o intuito foi mostrar as empresas que atendem ao transporte público e de fretamento no município que já estão investindo em mobilidade urbana. "Cada empresa trouxe veículos com acessibilidade e nos apresentou a eficácia de cada equipamento, como eles funcionam na prática", explica o secretário.

Para Fabíola Carlos, diretora social, irmã e guardiã de uma atendida da APAE, a importância dos novos ônibus e fretamentos são extremos.

“Hoje, eu considero um dia de vitória para os atendidos da instituição APAE e para as pessoas em geral. O público PCD de Itaguaí terá uma ida e volta com tranquilidade e sem constrangimento, porque é o que mais acontece. Infelizmente, nem toda pessoa está preparada para lidar com eles, que considero como um raio de luz. Para eles não tem tempo ruim, tristeza, mas no momento que o motorista não lida direito com eles um pouquinho dessa luz se apaga”, explicou Fabíola que destacou para o jornal a importância do equipamento e do profissional. “Hoje lá na apresentação dos ônibus eu vi o brilho no olhar de cada um, o que eu vou falar agora falo com convicção, o pensamento deles foi: eu terei uma ida e volta para casa da melhor maneira, da maneira que eu mereço. Não é só o veículo adaptado que faz a diferença, mas também o motorista que os trata com um olhar carinhoso, com educação e foi o que eu vi, hoje tivemos duas vitórias. O ônibus adaptado e o profissional que irá conduzir o veículo, que tratou eles educadamente da maneira que merecem ser tratados”, finaliza a diretora.

O PMMHS está em fase de aprovação em projeto de lei e precisa, obrigatoriamente, virar lei em 2023.

O evento foi uma parceria entre as secretarias de Transporte e de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito. A medida contou com a participação das empresas Serra Verde, Transturismo, Bel-Tour, Famili Tour, Helena Tour, Turim, Util, Real Rio, SBL e Solazer.