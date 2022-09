Reunião busca sanar dúvidas da população. - Foto: Divulgação ( Câmara Municipal de Itaguaí)

Publicado 24/09/2022 00:54

Itaguaí- A Câmara Municipal de Itaguaí recebeu na tarde de terça-feira (20), representantes da CCR RioSP, que recentemente ganhou o leilão pela concessão da rodovia Rio-Santos (BR-116/RJ/SP). O objetivo da reunião é buscar mais esclarecimentos sobre a concessão do trecho que corta a cidade de Itaguaí.

Participaram da reunião vereadores, o chefe legislativo, Gil Torres (União Brasil), representando a CCR RioSP Otávio Melo e Tainá Martins. Na videoconferência participaram Jaqueline Silva e Gabriel Drumont, e Maria Alice Gomes.

O presidente Gil Torres comentou a relevância de Itaguaí no cenário estadual e cobrou que o Legislativo municipal deveria ter sido informado sobre o que pretendia-se fazer na rodovia que corta a cidade.

– A gente precisa tirar essas dúvidas, por isso nós convocamos esta conferência. Acho que nós deveríamos ter sido convocados, mas estamos aqui para tentar resolver da melhor forma possível porque queremos levar as respostas para a população – explica o chefe do Legislativo, lembrando que o diálogo é fundamental.

Os vereadores fizeram diversos questionamentos aos representantes da concessionária, que realizaram uma apresentação do que será desenvolvido na rodovia Rio-Santos.

O analista de Relações Institucionais, Otávio Melo, agradeceu o convite feito pelo presidente da comissão e pelo presidente da Câmara, e afirmou que a concessionária também preza pela transparência e por isso está à disposição para auxiliar. Otávio lembrou da relevância de Itaguaí devido ao seu crescimento, sua característica por ser cidade de passagem, possuir rodovias, e suas particularidades e potencialidades em termos de logística.

A principal informação que os vereadores gostariam de obter era sobre o pedágio que será instalado.

O primeiro questionamento feito pelo chefe do legislativo foi se teria ocorrido alguma audiência pública a respeito da concessão da Rio-Santos. O representante da concessionária informou que ocorreram audiências públicas no Rio de Janeiro e em São Paulo antes da realização do leilão, organizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). Otávio explicou que quando não há uma concessão o órgão regulador é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e quando há uma concessão a responsável é a ANTT.

Pedágio na Rio- Santos

Segundo o representante da concessionária, o local da cobrança será na altura do bairro de Coroa Grande. Quando questionado sobre os benefícios que a concessão irá trazer para os cidadãos, foi informado que serão realizadas obras de grande impacto a partir do sexto ano de concessão, mas que desde março, mês em que começou a concessão, já estão sendo realizados serviços de capina e poda de árvores, roçada do revestimento vegetal, manutenção do pavimento, conservação e manutenção das drenagens, e sinalização vertical e horizontal. Otávio informou que a partir de setembro já podem ser observadas melhorias fundamentais para a rodovia, como serviço médico, mecânico, suporte em caso de pane mecânica, entre outros.

Sobre o valor que será cobrado no pedágio, o representante informou que ainda não foi estipulado. O Presidente da Câmara, contou que uma das maiores preocupações da população é justamente sobre a cobrança do pedágio dentro dos limites do município. O vereador Alex Alves também questionou se haveria um retorno.

O representante da concessionária informou que o projeto executivo ainda está sendo elaborado, mas que logo que será finalizado e apresentado publicamente. Otávio adiantou que uma das novidades propostas pela concessionária é que seja implantado um modelo de pedágio free flow, sendo um sistema de livre passagem sem praças de cobrança. Segundo a empresa, o sistema inovador iria dar fluidez ao tráfego.

Isenção

Sobre a cobrança aos moradores, foi informado não haver previsão de isenção dentro do contrato.

O presidente da Comissão de Viação e Transporte lembrou que a população dos bairros às margens da Rodovia Rio-Santos precisam passar pelo retorno e, consequentemente, pelo pedágio, para acessar o Centro de Itaguaí, e que a Casa Legislativa está empenhada em dar uma resposta satisfatória aos munícipes.

Otávio informou que está previsto no contrato atualmente o Desconto de Usuário Frequente (DUF), que varia em cada lugar e será de até 70% aqui em Itaguaí, sendo o maior desconto entre os locais que a concessionária atua. O DUF será válido para veículos de passeio em pistas automáticas e apresenta desconto progressivo a partir da 2ª passagem dentro de uma vigência de um mês. O desconto máximo será até a 30ª passagem.

O presidente Gil Torres esclareceu que a principal preocupação do Legislativo é não deixar que se prejudique os moradores locais e questionou o representante da concessionária se haveria a possibilidade de fazer propostas e buscar, através do diálogo, uma solução que seja mais vantajosa para a população. Foi explicado aos vereadores que o entendimento deve ser buscado junto ao ANTT, não cabendo à concessionária a decisão sobre a isenção.

Geração de empregos e mão de obra local

Outro questionamento feito pelos vereadores foi a respeito da empregabilidade que o empreendimento irá gerar na região. O representante da empresa informou que a contratação de mão de obra local já está sendo priorizada, a princípio, nas bases operacionais. Otávio informou haver uma base provisória próximo ao bairro Brisamar, cujo finalidade é realizar atendimentos mecânicos e médicos, e lá já foi priorizada a mão de obra local em conversa com o município. São funções como: guincho e resgates. Os profissionais foram acionados por intermédio do município.

A previsão é de que até o início das operações sejam contratados em média 50 colaboradores direta e indiretamente.

O chefe do Legislativo não permaneceu até o final da reunião, pois tinha outro compromisso agendado, mas finalizou sua participação agradecendo a presença de todos e a disponibilidade dos representantes da empresa. Gil enfatizou que em alguns momentos houve falta de diálogo, mas que na qualidade de chefe do Legislativo, irá procurar a ANTT para apresentar propostas para beneficiar a população. O edil afirmou que a causa é de suma importância e convidou os demais vereadores para, juntamente ao jurídico, averiguar o que pode ser feito.

A reunião continuou a ser conduzida pelo presidente da Comissão, que acompanhou a apresentação dos dados sobre as desocupações.

Desocupação

As desocupações serão conduzidas pela empresa ngulo Social Consultoria e Projetos Socioambientais. O assunto foi detalhado pela especialista em Meio Ambiente, Maria Alice Gomes, que descreveu o Plano de Desocupação da Faixa de Domínio da BR-101. Maria Alice explicou que o plano está em fase de elaboração e validação, e tem como premissa as Diretrizes dos Programas de Reassentamento de 2022 do DNIT.

A especialista explicou que o plano que está sendo elaborado é abrangente, socioparticipativo, inovador e flexível, e busca criar soluções alternativas e opções aos casos de desocupação com transparência e gestão compartilhada.

A primeira etapa foi a identificação das ocupações dentro da faixa de domínio e o cadastramento das ocupações identificadas. Logo após foram realizadas visitas às ocupações e realizada pesquisa de vulnerabilidade socioeconômica com o objetivo de cadastrar os ocupantes e aferir a vulnerabilidade econômica em que eventualmente se encontravam.

Atualmente o grupo está na etapa de elaboração do plano de desocupação, que será validado pela ANTT. Após deverão ser realizadas as entregas das notificações extrajudiciais para desocupação e as tratativas e negociações para a desocupação.

Ao final da apresentação, o representante da concessionária afirmou que as desocupações não serão realizadas de formas arbitrárias, e por isso há uma empresa especializada com viés socioeconômico para realizar o mapeamento, o diálogo e deixando abertos os canais de comunicação para auxiliar e orientar da melhor forma possível.