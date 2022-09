Primeira-dama, Jéssica Ribeiro, esteve presente na solenidade. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Primeira-dama, Jéssica Ribeiro, esteve presente na solenidade.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 28/09/2022 13:25

Itaguaí- A Prefeitura entregou ao município a carteira de identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nesta terça-feira (27). Essa é mais uma iniciativa pioneira da administração, que tem como prioridade a inclusão. A solenidade aconteceu no Teatro Municipal Marilú Moreira, no Centro de Itaguaí.



A emissão do documento foi de responsabilidade da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, com base na Lei Federal 13.977/2020, conhecida como “Lei Romeo Mion”. Segundo o órgão, foram disponibilizadas aproximadamente 150 carteirinhas de pessoas cadastradas previamente. Esse número pode aumentar, pois o cadastro segue aberto.



“Hoje estamos fazendo lançamento da carteirinha que busca facilitar o acesso a algumas políticas na saúde, educação e assistência social. O autismo não é uma deficiência visível. Muitas vezes, as pessoas consideram que a criança ou adulto está fazendo pirraça”, afirma a secretária de Assistência Social, Micheli Sobral.



A titular da pasta lembra não haver obrigatoriedade dos estados e municípios em disponibilizar o documento. “No entanto, o prefeito, imbuído dessa responsabilidade e por entender a importância da inclusão, garantiu que pudéssemos entregar o documento e beneficiar os nossos munícipes”, enfatizou.



A moradora do bairro Mangueira, Marcela Rodrigues, mãe do pequeno Daniel, 6 anos, comenta que a identificação será um importante aliado contra o preconceito.



“Muitas pessoas acham que o meu filho é mal-educado, e não tem limites. Tenho certeza de que essa carteirinha vai ajudar muito a ter menos julgamentos. As pessoas vão ter mais tolerância e empatia”, acredita.



Esse mesmo sentimento também é compartilhado por Marinete Oliveira, moradora de Chaperó e mãe de Murilo, 15 anos.



“Com a carteirinha, as pessoas terão um olhar diferente, além de facilitar a entrada em alguns lugares. O Murilo, às vezes, fala alto e chama atenção. Quem tiver à volta dele, certamente terá mais respeito”, conclui.



Documentação necessária



Para emitir a carteirinha, é imprescindível os seguintes documentos: CPF, RG, Foto 3×4, cartão do SUS, comprovante de residência, laudo médico com CID, telefone de contato, tipo sanguíneo, e-mail do responsável. Caso tenha responsável legal, RG e CPF.