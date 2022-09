Estão de tratamento de Mazomba. - Foto: Divulgação (Rio+ Saneamento)

Publicado 29/09/2022 14:13

Itaguaí- A chuva que atinge a Região Metropolitana do Rio de forma ininterrupta prejudica a retomada das operações da captação de água e da Unidade de Tratamento (UT) do rio Mazomba, em Itaguaí. Desde o último dia 16, quando teve início o período chuvoso, a Rio+Saneamento paralisou o fornecimento de água tratada para os bairros Santa Cândida, Engenho, Leandro, Jardim Ueda e Mazomba, por medida de segurança, devido a alterações na qualidade da água bruta no ponto de captação.

Com a chuva, sedimentos como lama, barro e outras partículas foram arrastados em grande quantidade para o rio, deixando a coloração e a turbidez fora dos padrões de qualidade determinados pelo Ministério da Saúde. A erosão no terreno por onde passa um dos cursos d'água que alimentam o Mazomba agravaram a situação.

Ainda não há previsão para que o abastecimento de água nos bairros afetados seja regularizado. Para garantir a segurança dos consumidores das regiões atendidas pelo sistema de Mazomba, a produção de água tratada foi interrompida pela Rio+Saneamento, de forma preventiva. Técnicos da concessionária monitoram a situação até que a concentração deste material se enquadre nos padrões preconizados pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021.

Com o apoio da Prefeitura de Itaguaí, por meio das secretarias municipais de Obras e de Meio Ambiente, a Rio+Saneamento tem realizado vistorias diárias na região para identificar e tratar a origem do problema.

Durante esse período, a concessionária tem abastecido a área afetada com caminhões-pipa e pede aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo.