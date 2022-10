Crianças poderão participar da oficina oferecida pela Recicloteka, que vai ensinar a fazer brinquedos e instrumentos musicais com material reciclável. - Foto: Divulgação

Itaguaí- No próximo sábado (8), o projeto Ativação Cultural Itaguaí, que tem o incentivo do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, vai levar arte circense, música ao vivo, troca de livros, exibição de documentário e muito mais atrações gratuitas para a Praça de Mazombinha, em Mazomba. O evento é gratuito e começa às 10h.





A programação conta com maquiagem artística, oficina e apresentação de arte circense com o grupo Turma em Cena, troca-troca de Livros, voz e violão, além de ação social, ofertando emissão de documentos. Quem passar pelo local também vai poder conhecer a Feira Agroecológica do Coletivo de Mulheres do Vale do Mazomba. Já as crianças poderão participar da oficina oferecida pela Recicloteka, que vai ensinar a fazer brinquedos e instrumentos musicais com material reciclável.





No evento será exibido o documentário “Mazomba: Conhecendo para Preservar”, produzido pelos alunos da Escola Municipal Alziro Santiago, em Mazomba, através das entrevistas feitas com os 10 moradores mais emblemáticos da região durante o primeiro semestre do eixo Memórias do Projeto Ativação Cultural Itaguaí. Além disso, será exibida a gravação do espetáculo “Malala, a menina que queria ir para escola”.





Sobre o Projeto Ativação Cultural Itaguaí





Com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, desde 2018, o projeto Ativação Cultural Itaguaí já beneficiou mais de 15 mil alunos de escolas públicas do município e ofereceu mais de 550 horas de oficinas gratuitas, buscando o resgate e a valorização da cultura itaguaiense. No primeiro ano, o tema do projeto foi a comemoração do bicentenário da cidade, contando a história através de diversas atividades culturais em praças e escolas municipais de Itaguaí. Em 2019, foi a vez de reforçar o elo com os artistas locais e, assim, foi iniciado o trabalho dentro de nove escolas públicas do município com oficinas de várias linguagens artísticas, como circo, música, teatro, cinema, entre outros. Já em 2020, o objetivo foi aprofundar ainda mais o trabalho, tendo como público-alvo crianças e jovens, mas com um novo formato, já que se iniciou a pandemia de Covid-19, realizando lives com debates e apresentações culturais.

E em 2021, sob o desafio do segundo ano de pandemia, a proposta do projeto foi trabalhar conteúdos culturais de forma mais aprofundada junto aos alunos e professores da rede pública, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), com aulas online dentro do horário escolar.