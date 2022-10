Policiais impedem furto de motocicleta. - Foto: Divulgação (PM/ PROEIS)

Policiais impedem furto de motocicleta. Foto: Divulgação (PM/ PROEIS)

Publicado 03/10/2022 17:26

Itaguaí- Mulher foi presa na noite de domingo (2), por policiais militares do PROEIS e da 5ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Queimados), acusada de tentativa de furto no bairro Jardim América, Centro de Itaguaí.

A equipe do PROEIS estava em patrulhamento quando foi alertada por um morador relatando sobre a tentativa roubo. Os agentes se deslocaram para o local, onde encontraram uma aglomeração e a motocicleta caída na avenida.

A ação em parceria apreendeu a motocicleta, e a mulher, que foi uma das envolvidas no furto, foi conduzida para 50 DP para apreciação dos fatos.