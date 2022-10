Produtos apreendidos com o acusado. - Foto: Divulgação (PROEIS)

Publicado 05/10/2022 23:08

ITAGUAÍ- Uma drogaria foi furtada nesta terça-feira (4) na Estrada da Comporta, no Centro de Itaguaí. De acordo com a Polícia Militar do PROEIS foram levados R $1.181 do local. O caso seguiu para investigação na 52 DP. O acusado foi preso em flagrante.

Segundo agentes, a ação ocorreu quando estavam em patrulhamento no calçadão de Itaguaí quando foram alertados pela supervisão que um indivíduo tentava praticar furtos em algumas drogarias da região.

Foi encontrado com o acusado medicamentos controlados, medicamentos comuns, cosméticos, dentre outras mercadorias. Segundo o acusado, alguns produtos ele havia comprado e outros furtados.

Sendo assim a equipe o conduziu até ao local do furto para o reconhecimento das vítimas, e calcular a gravidade do furto, onde ficou registrado o prejuízo. Logo após todos foram conduzidos a 50 DP para apresentação à autoridade policial, e em seguida a 52 DP, onde o acusado foi preso em flagrante.