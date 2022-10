Revista Especial: Coleção ODS - Foto: Rui Okada

Publicado 07/10/2022

Itaguaí- As 62 unidades escolares do município foram contempladas pelo Projeto IMPACTA ODS. Trata-se de uma inciativa que visa levar educação sob a ótica de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas para crianças, adolescentes, jovens, famílias e empresas.



O programa é idealizado pela Organização Internacional Aldeias Infantis SOS, em conjunto com Instituto Maurício de Sousa, que conta com um almanaque da Turma da Mônica e cursos EAD para formação de agentes multiplicadores.



No município, o projeto é financiado pelo Porto Sudeste, por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.



Entre muitas ações, o projeto vai levar aos alunos gibis que tratam da temática do desenvolvimento sustentável de maneira lúdica, simples e divertida. Seu conteúdo aborda questões complexas como mudanças climáticas, igualdade de oportunidade, direito à cidade, entre outros temas.



“Voltar as salas de aulas, voltar a sala de leitura, com um projeto de incentivo a leitura é

tudo que a secretaria de Educação necessita. Essas parcerias têm sido perfeitas, pois estão vindo de encontro com tudo que a gente precisa em nossa cidade”, disse Nilce Ramos, secretária de Educação e Cultura de Itaguaí.



Sobre os ODS



Os Objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) fazem parte da chamada “Agenda 2030”. Trata-se de um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015 pelos 193 países membros. A agenda é composta por 17 objetivos ambiciosos e interconectados, desdobrados em 169 metas, com foco em superar os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo, promovendo o crescimento sustentável global até 2030. No almanaque é possível encontrar todos os objetivos que são: erradicação da Pobreza; Fome Zero e Agricultura Sustentável; Saúde e Bem-estar; Educação de Qualidade; Igualdade de Gênero; Água Potável e Saneamento; Energia Limpa e Acessível; Trabalho Decente e Crescimento Econômico; Indústria, Inovação e Infraestrutura; Redução das Desigualdades; Cidades e Comunidades Sustentáveis; Consumo e Produção Responsável; Ação Contra a Mudança Global do Clima; Vida na Água; Vida Terrestre; Paz, Justiça e Instituições Eficazes; Parceria e Meios de Implementação.