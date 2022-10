Fotografia de Mariana Barreto, Guilherme Fernandes e Érica Pereira. - Foto: Divulgação (Documentário Recicle-me)

Publicado 07/10/2022 22:49

Itaguaí- “Lixo significa sobrevivência”. A frase forte, dita pela catadora de recicláveis, Mônica Luiza Ferreira, que há 18 anos vive da reciclagem, abre o minidocumentário Recicle-me, produzido por acadêmicos de Cinema, da Universidade Veiga de Almeida.

A película de 11 minutos mostra a realidade dos catadores a partir da experiência bem sucedida da Prefeitura de Itaguaí, que se tornou referência para municípios vizinhos quando o assunto é Sustentabilidade.

Pioneira em diversas atividades que priorizam a preservação dos nossos recursos naturais, tendo como base políticas públicas efetivas e educação ambiental, Itaguaí se destaca em diversas áreas, sendo uma das principais, a gestão de resíduos recicláveis.

O trabalho, realizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reúne 156 catadores de recicláveis em uma cooperativa.

Se apoiando em uma narrativa sincera que dialoga diretamente com o espectador, Recicle-me fala da realidade dos indivíduos, seus desafios, discriminação, preconceito, segregação, marginalização, fraquezas, invisibilidade, empatia e responsabilidade social.

O minidocumentário flerta com a etimologia ao revisitar o significado da palavra Lixo e mostra as várias faces da reciclagem: quem produz o lixo, que estimula a reciclagem e quem faz o lixo meio de sobrevivência.



“Ver uma instituição renomada como a Veiga de Almeida, a partir do seu núcleo de graduação em Cinema, retratar realidades que para nós, cotidianamente, são importantes é motivo de satisfação e de entendimento de dever cumprido. O prefeito Rubão sempre olhou com carinho para os catadores de materiais recicláveis e hoje temos na secretaria de Meio Ambiente um dos melhores projetos do estado do Rio de Janeiro e isto pode ser visto neste documentário”, comemora Shayene Barreto, secretária de Meio Ambiente.

O curta-metragem mostra a vida de Christiane Aires, Mônica Luzia Ferreira, Sandra Correia Costa e Bruno Rafael de Jesus Silva (ratinho). A pesquisa e o roteiro foram desenvolvidos por Érica Pereira, Luciana Ferraz, Livia Oliveira, Priscila Cardoso e Mariana Barreto, responsável também pela produção, narração e fotografia ao lado de Guilherme Fernandes e Érica Pereira. A edição e finalização é de Érico Pereira.