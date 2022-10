Após obra população pode se sentir segura ao caminhar na serra. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Após obra população pode se sentir segura ao caminhar na serra.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 13/10/2022 14:22

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí finalizou, recentemente, mais uma obra contenção na cidade. Trata-se de um muro cortina armado com tirantes em um trecho da Serra do Caçador, na Zona Rural. Há poucos meses, o local, considerado de difícil acesso, sofreu uma erosão de grandes proporções devido às fortes chuvas. O incidente tornou o lugar perigoso, sujeito a acidentes graves.

Por ser uma região importante, de imediato a prefeitura elaborou um projeto de restauração da via, que faz ligação entre Itaguaí, Cacaria e também a Serra do Piloto, em Mangaratiba. A região atrai muitos turistas, além de abrigar duas escolas municipais.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, o investimento foi da ordem de R$ 4 milhões.

"Com muito trabalho, seriedade, e dedicação, estamos entregando à população mais uma obra de contenção de encostas. Foi realizado de forma rápida e eficaz, devolvendo a tranquilidade e segurança para todos que utilizam a estrada diariamente", destacou o prefeito, Rubem Vieira.

O projeto

No projeto de execução da obra, foi feito um trabalho de manejo das águas pluviais, com implantação de um sistema de captação e destinação do volume hídrico. Para isso, foram utilizadas caixas coletoras, dutos enterrados, canaletas e escada hidráulica. Como acabamento, foi instalado guarda-corpo de segurança em madeira de eucalipto.

"Um dos maiores benefícios para a população é a segurança, pois fizemos uma obra bem feita com uma técnica apropriada para o local. Hoje, quem transitar na via terá segurança, além de aproveitar a paisagem de um mirante", comemora a secretária de Obras e Urbanismo, Elisa Giovanna.

Ela assegura que, com essa obra, a água não vai ficar mais empossada e não haverá mais riscos em dias de chuvas. "Sabemos que existem outros pontos para fazer e já estamos estudando todos eles", finaliza.