Itaguaí terá final de semana com diversas atrações para as crianças - Divulgação / Prefeitura de Itaguaí

Itaguaí terá final de semana com diversas atrações para as criançasDivulgação / Prefeitura de Itaguaí

Publicado 11/10/2022 16:04

Itaguaí - Nesta quarta-feira (12/10), será comemorado o Dia das Crianças. E para celebrar esta data tão especial e mágica para os pequenos do município, a Prefeitura de Itaguaí segue nos preparativos de uma festa animada nos dias 15 e 16 de outubro. Com entrada gratuita, a celebração vai acontecer no Parque Municipal, das 9h às 18h.



Para receber as crianças, a Secretaria de Eventos irá disponibilizar diversos brinquedos, entre eles, cama elástica, tobogã, brinquedos infláveis, gincanas, escultura de bexigas e espetáculo Mundo na Mala.



Entre as atividades disponíveis, também haverá diversas oficinas, tais como: circense, pintura artística (desenho), de slime, de pintura artística (rosto), de pintura e bola mania. Na programação, também consta teatro de fantoches, palestra educativa sobre o trânsito, funcional kids e tour na fazendinha na Secretaria de Agricultura e Pesca.



Também haverá atividades recreativas na tenda da Secretaria de Educação, que incluem brincadeiras de amarelinha, queimada, pular corda, pular elástico, tudo o que o seu mestre mandar, corrida de saco, corrida de ovo na colher, passar por debaixo da corda, estátua e jogos de tabuleiro.



Confira a programação:

15/10



9h - Abertura

9h10 - Zumba Kids - Dinho e Rafinha Black - (Sec. Turismo)

10h - Show Palhaço Gorori - Palhaço Gorori

11h - Família Madrigal (Tabata)

12h - Espetáculo mundo na mala - (Ingrid Lima)

14h - Apresentação Palhaço Fósforo - (Julianderson)

15h - Turma do Mickey (Tininha)

16h - Show do Mundo Bita

17h20h - Princesas (Lohany)

18h - Encerramento fogos - Tema da Disney



16/10



9h - Abertura

9h10 - Zumba Kids - Dinho e Rafinha Black - (Sec. Turismo)

10h - Chapéuzinho Vermelho - Poeira no Palco (Edileusa)

11h - Show 3 Palavrinhas

12h - Show 3 Palavrinhas

13h - Espetáculo Três Palhaças Festeiras - (Lisane Irala)

14h - Espetáculo Chapeuzinho Vermelho (CIA de Teatro Nathália Ramalho)

15h - Turma do Mickey (Tininha)

15h30 - Apresentação Pontinha dos pés (Sec. Turismo)

16h00 - Família Madrigal (Tabata)

17h20 - Princesas - (Lohany)

18h - Encerramento Fogos - Tema da Disney