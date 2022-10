Entre a rodoviária do Trevo de Mazomba e a ponte sobre o rio Cação, a Avenida Isoldackson Cruz de Brito será totalmente interditada na próxima quarta-feira (12). - Foto: Divulgação (Rio + Saneamento)

Entre a rodoviária do Trevo de Mazomba e a ponte sobre o rio Cação, a Avenida Isoldackson Cruz de Brito será totalmente interditada na próxima quarta-feira (12).Foto: Divulgação (Rio + Saneamento)

Publicado 10/10/2022 13:26

Itaguaí- Cinco bairros abastecidos pela água tratada do rio Mazomba serão os primeiros locais de Itaguaí, na Região Metropolitana, beneficiados por um conjunto de obras da Rio+Saneamento para a melhoria do fornecimento. Na última quinta-feira (6), foi iniciada uma série de intervenções da concessionária com o objetivo de garantir a distribuição de água para as localidades de Santa Cândida, Engenho, Leandro, Jardim Ueda e Mazomba.

A primeira delas é realizada na Avenida Isoldackson Cruz de Brito, no bairro Brisamar. No local está sendo implantada uma interligação entre adutoras. Serão instalados 20 metros de tubulação, registros e conexões para permitir o direcionamento da água proveniente do Sistema Ribeirão das Lajes, que abastece a maior parte de Itaguaí, para os bairros que fazem parte do Sistema Mazomba.

Para a realização da obra, localizada no trecho entre a rodoviária do Trevo de Mazomba e a ponte sobre o rio Cação, será totalmente interditada na próxima quarta-feira (12), na pista sentido Centro de Itaguaí. O trânsito será desviado pela rodovia Rio-Santos (BR-101) e vias internas. Agentes de trânsito da Prefeitura vão estar no local para orientar os motoristas.

De olho no verão

Outras soluções estão sendo adotadas pela Rio+Saneamento. Obras de melhorias estão previstas para a cachoeira do Mazombinha com o objetivo de aumentar a vazão da captação alternativa e abastecer a região mais alta do bairro Mazomba. Além disso, foi instalado um registro de parada, dispositivo desenvolvido para represar a água destinada às partes mais altas da localidade e garantir o abastecimento dos moradores.

Composta por rios, cachoeiras e áreas verdes, a região do Mazomba tem alta procura de moradores de Itaguaí e turistas de cidades vizinhas durante todo o ano, especialmente no verão, quando as temperaturas são mais elevadas. A localidade oferece pousadas e sítios para receber visitantes em busca de contato com a natureza.

Ainda como parte do pacote de melhorias no abastecimento em Itaguaí, está prevista a execução das obras de travessia de uma adutora sobre o rio da Guarda, junto à ponte da rodovia RJ-099, conhecida como Reta de Piranema. A medida vai beneficiar cerca de 24 mil moradores do município com a distribuição da água proveniente do Sistema Ribeirão das Lajes.