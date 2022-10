Homem é preso por violência contra ex mulher. - Foto: Divulgação (24BPM)

Publicado 13/10/2022 15:05 | Atualizado 13/10/2022 15:06

Itaguaí- Um homem de 34 anos foi preso por violência psicológica e invasão domiciliar no bairro Vila Margarida, em Itaguaí. A vítima, de 42, acionou a Polícia Militar ao saber que o homem havia invadido sua residência.

A vítima informou para os policiais da 5ª Cia do 24 Batalhão de Polícia Militar (BPM) que o ex-marido estava a ameaçando, além de ser condenado pela justiça. Segundo a denúncia, o homem estava se aproveitando do benefício prisional do dia das crianças para importunar a vítima por não aceitar o término da relação, além do ex-companheiro violar sua residência utilizando uma escada e entrado pela janela que fica no segundo andar da casa. A mulher disse temer por sua vida.

Ao chegar no local, os agentes observaram a janela aberta e que a escada utilizada pelo acusado que estava no ambiente descrito pela ex-mulher. A Polícia Militar prendeu o acusado no interior da residência.

O homem possui uma extensa ficha criminal por diversos crimes cometidos em Itaguaí e na região como: furto qualificado, disparo de arma de fogo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, corrupção ativa, associação criminosa, roubo majorado, receptação, entre outros crimes.

Diante dos fatos, os agentes procederam com o homem até a 50DP e posteriormente a 52DP para a apresentação dos fatos a autoridade policial. O acusado permaneceu preso em flagrante.