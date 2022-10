Gol foi recuperado por policiais - Divulgação / Proeis

Publicado 15/10/2022 21:52 | Atualizado 15/10/2022 21:58

Itaguaí - Policiais Militares do PROEIS, apreenderam um veículo furtado na Avenida Deputado Otávio Cabral, em Itaguaí, na noite de sexta-feira (14/10). Os agentes cumpriam baseamento próximo a cabine da Polícia, na entrada de Itaguai, quando tiveram a atenção voltada para o veículo da marca Wolkswagen. O automóvel estava em alta velocidade. Os policiais deram ordem de parada, e após abordagem foi feito a revista no veículo e a consulta da placa.

Após a consulta da placa e da numeração do chassi, foi constatado que o veículo era um produto de furto na área da 35 DP, o condutor não portava nenhum documento do veículo, e foi conduzido a 50ª DP para apreciação do fato, o veículo foi apreendido pela autoridade policial.

Os agentes fizeram contato com o dono do veículo informando que o veículo havia sido recuperado.

O responsável pela receptação culposa, responderá em liberdade.