Os munícipes podem procurar qualquer unidade de saúde para a realização do teste. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Os munícipes podem procurar qualquer unidade de saúde para a realização do teste.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 18/10/2022 22:54

Itaguaí- Em alusão ao Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, Itaguaí terá, nesta quarta-feira (19), uma ação de ampla testagem da doença, com realização de testes gratuitos, das 8h às 17h. O exame será oferecido em todas as Unidades de Saúde do município.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, com o apoio da Atenção Básica, Coordenação Geral de Enfermagem e, em parceria com o IST.

O teste é realizado a partir da coleta de uma gota de sangue, e o resultado fica disponível em até 30 minutos.

Os usuários precisarão estar com um documento de identificação e o cartão SUS no momento do teste.