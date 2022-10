Kit para caminhada é distribuído até está sexta-feira (21), na secretaria de Assistência Social. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 20/10/2022 20:19

A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará no domingo (23), a Corrida e Caminhada "Mulheres em Ação" em prol da campanha do Outubro Rosa. O percurso começa no Parque municipal de Itaguaí às 8h.



Ao todo foram 1.500 municípes se inscreveram para a corrida e começaram a receber seus Kits, nesta quinta-feira (20), amanhã o restante dos kits serão distribuídos na sede da secretaria de Assistência Social da 10 às 16h. A inscrição é realizada com a entrega de 1Kg de alimento não perecível para auxiliar nos diversos projetos da pasta.



A corrida e caminhada, terá o percurso de 2 km tendo a largada no Parque Municipal de Itaguaí e contatará com pontos de hidratação para os participantes, aquecimento, alongamento e outras atividades no local de concentração.



A concentração dos participantes acontecerá às 7h30, o aquecimento e alongamento será às 8h, já a largada será dada às 9h, tanto o ponto de concentração quanto o de chegada será no Parque Municipal de Itaguaí.



Para a Secretária de Assistência Social Micheli Sobral, esta mobilização é de suma importância para a compreensão da população sobre o diagnóstico precoce do Câncer, permitindo um tratamento eficaz e diminui sua taxa de letalidade.



- Com esta ação, a SMAS já garantiu a inscrição de 1500 pessoas, que participarão voluntariamente desta causa. Cada inscrito, contribuiu com 1kg de alimento não perecível, que serão distribuídos para instituições da sociedade civil parceiras, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, moradoras do nosso município. Vista uma camisa rosa e Venha você também participar deste grande movimento de mobilização-, convida a secretária.