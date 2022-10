Em escolas, o Programa segue um caminho baseado na sinergia com a direção e coordenação educacional para apresentação e alinhamento com a proposta pedagógica. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 20/10/2022 21:26

Itaguaí- Essa semana a cidade recebeu mais um projeto para os jovens estudantes, Papo de responsa chega ao município falando sobre ética, ações de prevenção a violência, crime e o papel do policial na sociedade. A Prefeitura de Itaguaí, por meio da secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e trânsito, com o apoio do Presidente da Câmara Gil Torres, se reuniram com o comissário da Polícia Civil, Wagner Ricardo e a Comissária de Polícia Civil, Érika para trazer o programa da secretaria de Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro para as unidades escolares do município. São muitos os temais abordados, além dos já citados estão: perigos da Internet, direitos e deveres, bulling e drogas.

Também participaram da reunião o Subsecretário de Segurança Pública Jorge Henrique, sua Secretária Fabiane Barreto, o Diretor de Educação para o Trânsito Vitor Borges e os Diretores da Rede Municipal de Ensino.

O objetivo é trazer para os jovens do município o Papo de Responsa, um diálogo descontraído sobre ética, ações de prevenção a violência, crime e o papel do policial na sociedade, mostrando o melhor caminho para os jovens e reduzindo o envolvimento com a prática de crimes. O programa contará ainda com o apoio da Guarda Municipal que fará visitas periódicas com o programa da Ronda Escolar e o apoio dos Policiais do PROEIS que farão regularmente inspeção nas unidades escolares, garantindo um ambiente saudável e seguro para alunos, professores, pais e familiares.

Sobre o Papo

O Papo de Responsa é um programa de educação complementar e de responsabilidade social da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, vinculado à Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra, que tem como objetivo de sua ação a interlocução com a sociedade. Seu principal espaço de atuação são as escolas de segundo segmento e ensino médio, públicas e privadas, universidades, instituições religiosas, conselhos comunitários, empresas, na promoção do “papo”: um diálogo descontraído sobre ética, ações de prevenção à violência, crime e o papel do policial na sociedade.

O Programa Papo de Responsa tem uma metodologia baseada no princípio do diálogo e na produção de uma rede sustentada pelas bases sólidas do respeito às diferenças, da promoção da cidadania e da cultura de paz.

Metodologia

Em escolas, o Programa segue um caminho baseado na sinergia com a direção e coordenação educacional para apresentação e alinhamento com a proposta pedagógica, escolha de temas-chave e definição das futuras agendas. Em seguida, o papo é com os docentes, buscando o ajuste da metodologia ao objetivo da construção conjunta do encontro. Depois do papo com os jovens, é hora do encontro com as famílias, numa comunhão de esforços para o bem. Informações do Produto/ Serviço.

Papo com os Jovens

O momento com os jovens se constitui de três importantes passos: O Papo de Responsa entre a equipe uniformizada e os jovens, numa discussão franca e aberta sobre o (s) tema (s) com estímulo à participação dos alunos no debate final. O foco está na aproximação, na confiança e na ampliação da visão dos jovens sobre as suas escolhas. Visita guiada à Cidade da Polícia e/ou ACADEPOL onde os jovens interagem com o ambiente e com os policiais civis no seu local de trabalho. Pedagogia do pertencimento a coisa pública e o contato com a realidade policial são fundamentais no alcance de resultados Retorno a Unidade Educacional com a intenção de conduzir os jovens a saírem da teoria para a ação prática. Produção de redações, poesias, músicas, peças teatrais são desejáveis para exteriorizar tal movimento