Atores de Itaguaí se apresentam na Casa de Cultura, através da Ativação Cultural. - Foto: Divulgação (Instituto Vale)

Publicado 22/10/2022 12:00 | Atualizado 22/10/2022 12:07

Itaguaí- O Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura em parceria com a Prefeitura de Itaguaí, por meio da secretaria de Educação e Cultura apresentou o projeto “Ativação Cultural” e celebrou o aniversário de 140 anos da obra “O Alienista”, de Machado de Assis, com uma edição especial publicada pela Editora Autografia.



O lançamento do livro aconteceu na última quinta-feira (21), na Biblioteca Machado de Assis da Casa de Cultura de Itaguaí. A programação cultural incluiu performance teatral, leitura em Cordel, troca-troca de livros e exposição da Confraria Literária de Itaguaí. A entrada é gratuita.



O objetivo da nova versão da obra de Machado de Assis, elaborada pelo projeto, não é somente a comemoração dos 140 anos de criação, mas também facilitar a leitura, adaptando para os dias atuais, e disponibilizar um material para os professores trabalharem em sala de aula. “Fizemos notas de pé de página com verbetes sobre o vocabulário da época, tornando a obra mais acessível aos leitores de hoje. Além disso, foi realizado um estudo teórico sobre a vida e a obra de Machado de Assis para uso dos professores que desejarem obter o PDF e, assim, terem insumos para prepararem suas aulas”, conta o escritor e professor de teatro do projeto Ativação Cultural Itaguaí, Paulo Japyassu.





O evento de lançamento tem a curadoria de Nilton Muniz, que tem mais de 25 anos de experiência como revisor, tradutor, promotor de eventos e assistente editorial. “A obra ‘O Alienista’ elevou Itaguaí de vila à dimensão de cidade universal. Fica o legado de Machado de Assis, que chega, com honrarias e festejos, aos 140 anos. Esta luxuosa Edição Comemorativa é nossa homenagem ao célebre escritor, à cidade e aos seus cidadãos”, enfatiza o curador.





A programação do lançamento contou com performance teatral, que foi realizada por vários atores - alunos do Teatro Municipal de Itaguaí -, vestidos de médicos que abordam as pessoas na rua e verificam suas loucuras. “Durante a performance vamos buscar os questionamentos: ‘O que é razão e loucura?’, ‘Quem pode definir seus limites?’, ‘Quais são os critérios para se chegar a uma verdade absoluta?’. A ideia é fazer um jogo entre os atores e o público”, explica o ator e professor de teatro Alexandre Damascena, que vai dirigir a apresentação. Além do jogo teatral, também será feita uma leitura de “O Alienista” em Cordel. “A partir dos estudos do grupo Leitura Performance - projeto de incentivo à leitura do município - foi feito uma leitura dramatizada de trechos do texto da obra em Cordel, adaptação do cordelista Rouxinol do Rinaré. Por seu diálogo com a oralidade, a versão em cordel facilita a leitura em voz alta e cria uma aproximação maior com o público ouvinte’, completa Damascena.