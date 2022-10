Manoella Aparecida vence mais um campeonato e traz o ouro para casa. - Foto: Divulgação

Publicado 31/10/2022

Itaguaí- Deu Brasil no lugar mais alto do pódio no Campeonato Pan-Americano de ginástica aeróbica, realizado no último final de semana, em Cúcuta, na Colômbia: Manoella Aparecida, a Manu, de 17 anos, foi a grande campeã na categoria juvenil, que engloba atletas de sua idade.



"Agradeço muito a Deus e às pessoas que acreditam no meu esforço diário. Nosso trabalho, de atleta, fica mais evidente durante os campeonatos, mas nosso trabalho é diário e durante o ano inteiro", exaltou a campeã, que mora em Itaguaí-RJ. "Representar o Brasil no exterior é uma responsabilidade muito grande, é sempre uma grande emoção".



Foi mais uma das dezenas de conquistas da jovem atleta, que já soma 55 medalhas, 35 delas de ouro, com títulos nacionais e internacionais, como um vice-campeonato mundial. Além dos tablados, Manu também faz sucesso no Tik Tok, plataforma na qual possui aproximadamente 500 mil seguidores.



"Não foi um ano fácil, não consegui chegar à final do mundial, mas segui trabalhando duro e, com o apoio dos meus treinadores - Ramiro Lima, Luamar e Paola -, consegui fechar 2022 na ginástica com chave de ouro, sendo a melhor das Américas na minha categoria disputando com mais de 30 atletas de alto nível", destacou.



A partir do próximo ano, Manu Aparecida vai subir para a categoria adulto na ginástica aeróbica. Porém, o ano de 2022 ainda segue. O foco agora é em outra modalidade, o Breaking, que se tornou esporte olímpico e já estará presente em Paris-2024.



"Vou representar o estado do Rio no campeonato que vai acontecer em São Paulo nos dias 18 e 19 de dezembro, organizado pelo Conselho Nacional de Dança Desportiva (CNDD). Eu e meu treinador no breaking, Alex Pitt, contamos a torcida de todos vocês! Conheçam o Breaking! É uma modalidade linda que promete encantar a todos", convidou Manu.



Orgulhoso, o prefeito de Itaguaí-RJ, Rubem Vieira de Souza, o Rubão, celebrou o título de representante da cidade e a parabenizou através das redes sociais.



