Com aproximadamente 2.500 residências, o bairro Parque Primavera é o primeiro de Itaguaí a receber os agentes da concessionária.Foto: Divulgação (Rio+Saneamento)

Publicado 07/11/2022 21:10

Itaguaí- A campanha Atualize Já, da Rio+Saneamento, já está nas ruas de Itaguaí, na Região Metropolitana, para realizar a atualização cadastral dos clientes e garantir que todos tenham pleno acesso aos serviços oferecidos pela concessionária. O objetivo também é estimular a adesão de consumidores que não tiveram a oportunidade prévia de formalizar sua situação.

Além disso, a iniciativa quer identificar imóveis em situação irregular, ou seja, ligados à rede de abastecimento de água, mas que não têm matrícula na base de clientes da Rio+Saneamento. A campanha pretende regularizar a ligação e o cadastro do cliente.

A iniciativa teve início na quinta-feira (3), com a distribuição de folhetos informativos aos moradores, detalhando o objetivo da campanha. Nesta segunda (7), começam as visitas domiciliares e a coleta de dados.

Ainda em Itaguaí, a próxima localidade a receber as equipes de atualização cadastral da Rio+Saneamento será o bairro Chaperó.

Campanha continua em Seropédica

Na Região Metropolitana, a campanha Atualize Já teve início em setembro, quando as equipes começaram a percorrer as ruas de Seropédica. Já foram visitados os bairros São Miguel e Fazenda Caxias. Até o próximo dia 15, os agentes estarão em Boa Esperança. Na sequência, é a vez do bairro Campo Lindo.

A campanha será realizada em todos os 17 municípios atendidos pela Rio+Saneamento localizados nas regiões Metropolitana, Sul Fluminense, dos Lagos, Serrana, Norte e Noroeste Fluminense. Já nos 24 bairros da Zona Oeste do Rio que fazem parte da área de atuação da concessionária, a atualização cadastral é realizada em parceria com a Zona Oeste Mais Saneamento, empresa que cuida da coleta e do tratamento de esgoto na região, além da emissão da conta de água e atividades de cadastramento.

Para Fábio Tinoco, gerente comercial da Rio+Saneamento na região Metropolitana, a campanha Atualize Já também é uma oportunidade para que a população das cidades contempladas conheça o serviço oferecido pela concessionária:

"Começamos a operar na região em agosto e, por isso, muitos moradores desconheciam a nova concessionária de abastecimento de água. As visitas que temos feito aos bairros são uma oportunidade de nos apresentar à população, além de garantir que toda a comunidade receba um serviço de qualidade", afirma Tinoco.

Como é o procedimento?

Nas visitas a imóveis já matriculados na Rio+Saneamento, as equipes - formadas por agentes devidamente identificados e uniformizados - atualizam os dados cadastrais dos clientes e coletam informações de contato. Caso não haja hidrômetro instalado no local, é programada a colocação do equipamento medidor.

Já nos imóveis abastecidos irregularmente, o consumidor é cadastrado por meio do preenchimento de uma ficha com dados pessoais, assinatura e entrega de documentos. Em seguida, é agendada uma nova ligação de água com a instalação de hidrômetro.

Em caso de imóveis fechados, os funcionários da Rio+Saneamento deixam um panfleto com o aviso "estive aqui". Quando o responsável pelo imóvel não está presente, a ida das equipes é remarcada para dia e horário alternativo, conforme a disponibilidade do consumidor. As visitas são realizadas sempre em horário comercial, de segunda a sábado.