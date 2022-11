Os participantes irão percorrer 8,5 km em torno da cidade. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Os participantes irão percorrer 8,5 km em torno da cidade.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Turismo e Esporte, promove esse passeio ciclístico no dia 20 de novembro. O percurso sairá do Parque Municipal, com largada às 8h, para marcar o mês de conscientização contra o câncer de próstata

Os participantes irão percorrer 8,5 km em torno da cidade. Segundo os moldes da Caminhada do Outubro Rosa, serão distribuídos kits aos inscritos na pedalada. Os 200 primeiros inscritos receberão camisa e medalha.

- Essa pedalada tem o objetivo de contribuir na campanha de conscientização dos homens contra o câncer de próstata e a saúde dos homens em geral! Precisamos vencer a barreira do preconceito e mostrar que a prevenção é o melhor caminho! A população masculina ainda hoje, por conta de tabus e desinformação, resiste em procurar ajuda médica -, explica Fernanda Spindolam, secretária de Esporte e Turismo.