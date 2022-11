A banda está classificada para o Campeonato Nacional, que será sediado em Niterói nos dias 3 e 4 de dezembro. - Foto: Italo Dornelles

A banda está classificada para o Campeonato Nacional, que será sediado em Niterói nos dias 3 e 4 de dezembro. Foto: Italo Dornelles

Publicado 08/11/2022 19:12

Itaguaí- A orquestra da cidade brilhou em Tanguá neste domingo (6), no Concurso Estadual de Bandas e Fanfarras. BAMITA foi a grande campeã do Concurso Estadual de Bandas e Fanfarras, na categoria Corpo Musical Sênior e Juvenil, a partir desta vitória a banda está classificada para o Campeonato Nacional, que será sediado em Niterói nos dias 3 e 4 de dezembro.

A vitória junto à Federação de Bandas e Fanfarras do Estado do Rio de Janeiro, sagrou-se campeã nas Categorias Banda Musical de Marcha Sênior e Banda Musical de Concerto Juvenil, obtendo o título nas modalidades: Banda Musical de Marcha Sênior, tendo o primeiro lugar em Corpo Musical, Corpo Coreografo, Pavilhão Nobre, Baliza Masculino e a categoria Banda Musical de Concerto Juvenil, conquistou o primeiro lugar com o Corpo Musical e com o Pavilhão Nobre.

- A sensação é inexplicável, inenarrável, por sermos uma equipe de colaboradores que são ex alunos da Bamita (Coreografa Juliana Martins, Coordenador Felipe Rodrigues, Maestros Felipe Cardoso e Allan Oliveira), e termos vivido tantas emoções, tantos campeonatos como aluno, e, ao mesmo tempo, termos nos profissionalizado a partir da iniciação na banda, e hoje temos a condição de lideramos essa molecada que é super dedicada- disse o Mestre, Felipe Cardoso.

A Banda recebeu em julho de 2021 a uma nova sede, na Rua Padre Cezare, no Centro. O local conta com uma infraestrutura acolhedora com 6 salas de aulas e uma área externa com um pequeno palco. Vale lembrar que desde 2017, a escola estava sem sede, ela passou por diversas mudanças ao longo de sua inauguração em 1998.

A maior delas foi a transferência da Escola de Música Chiquinha Gonzaga para o Centro Municipal de Arte e Cultura, localizado no Parque Municipal de Eventos, onde por falta de gestão do poder público chegou a ficar em condições inabitadas. Ao contrário da realidade mostrada ao longo da gestão do Prefeito Rubem Vieira.

- O Município de Itaguaí historicamente tem a tradição da Cultura das Bandas e Fanfarras, nas escolas municipais, estaduais, privadas e em Projetos Sociais, porém com o tempo essa tradição se perdeu, o incentivo diminuiu, e hoje podemos dizer que essa tradição está voltando, estamos honrando aqueles que se dedicaram muito no passado, para usar a Música e a Coreografia como ferramentas de transformação Social e Inclusão- completa, Cardoso.

Além da Bamita, a COMMIL (Corporação Musical Maestro Ilson de Lima) foi Campeã Estadual na Categoria Banda Marcial Juvenil (Corpo Musical, Corpo Coreográfico, Regente Mor e Pavilhão Nacional).

A Commil faz parte da ONG Aprisco, localizada no Morro do Sase, ITAGUAÍ, e tem na direção Washington Tadeu, Maestro Allan Oliveira e Coreográfico Juliana Martins.