Ita- Afro é pioneira em ações antirracistas no município. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 10/11/2022 23:09

Itaguaí- A primeira Conferência Municipal de Cultura Negra será realizada no Teatro Municipal de Itaguaí, na quinta-feira, 17 de novembro, das 8h às 17h. O evento é de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura e terá dois eixos de discussão sobre a questão negra: cotas raciais e literatura para infância.

Baseada nas temáticas, serão convidados autores, professores e pesquisadores para um ambiente de diálogo e troca de conhecimento. O objetivo da conferência é firmar um calendário de ações antirracistas ao longo de 2023, como forma de estabelecer práticas que visem o combate ao preconceito e a discriminação racial.



Entre outros pontos, a iniciativa tem como justificativa colocar o negro como protagonista não só do evento em si, mas dando realce à sua contribuição histórico e cultural do município de Itaguaí, bem como promover maior equidade no processo de fazer cultura local.



Yago Eloy, gestor cultural da Pracinha da Cultura, idealizador e organizador ao lado da Secretaria de Educação e Cultura, traz o processo de diálogo e da sensibilização do poder público, através da conferência que irá ressaltar a discussão da questão negra no município pela primeira vez.



- Itaguaí é um município de relevância histórica para o país e essa conferência será um start para fazermos a reflexão do lugar do homem negro e da mulher negra na historiografia e na cultura da cidade. Eu espero que seja um momento de muitas trocas com a sociedade civil itaguaiense a partir de discussões de temas tão caros ao povo negro hoje em dia, como a lei de Cotas e a literatura para infância negra. Acredito muito que o impacto desse projeto poderá viabilizar novos caminhos para a formação de uma consciência que lute contra o racismo, mas seja sobretudo, antirracista- explica Yago Eloy.