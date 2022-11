O primeiro jogo transmitido será entre Brasil e Sérvia, na próxima quinta- feira (24). - Foto: Banco de Imagens (Unsplash)

O primeiro jogo transmitido será entre Brasil e Sérvia, na próxima quinta- feira (24).Foto: Banco de Imagens (Unsplash)

Publicado 16/11/2022 22:28

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Eventos, inicia a transmissão da Copa do Mundo de 2022 a partir da quinta-feira (24) com a estreia da seleção brasileira na Copa no Catar. A transmissão será ao vivo no Parque Municipal em um super telão de LED, a entrada é gratuita.

Concentração 2 horas antes dos jogos com muita música boa, sorteio de brindes e muito mais. Depois dos jogos, a diversão é garantida até às 22h, diversos grupos irão se apresentar como: Gabriel Lima, Thiago Cordeiro, Reluz, Bandas de Fanfarras, Raphael Aquino e muito mais.

O primeiro Jogo acontece no dia 24 de novembro, entre Brasil e Sérvia, a concentração será às 14h. O segundo jogo que receberá a transmissão será Brasil contra Suíça na semana seguinte, 28 de novembro, às 11h, e o terceiro jogo da seleção brasileira será contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 14h.