Drogas foram apreendidas e homem preso.Foto: Divulgação (PROEIS)

Publicado 22/11/2022 17:16

Itaguaí- Policiais Militares do PROEIS realizavam operação contra roubo e furto de vans de transporte público, na noite desta segunda-feira (21), quando um dos passageiros jogou uma sacola no chão do veículo.

O rapaz de 18 anos, ao ser questionado, disse ser cocaína para venda no varejo. Ao ser informado que seria conduzido a delegacia, tentou fugir, sendo necessário o uso moderado de força e algemas, para conter o suspeito.

O jovem foi conduzido a 50DP para apreciação dos fatos e após ser constatado a presença de cocaína no interior dos frascos (IML), foi conduzido a 52DP onde foi lavrado o auto de prisão no art. 33 da lei nº 11.343/2006, tráfico de entorpecentes.

Policiais apreenderam 21 pinos de cocaína e dois tabletes de maconha, na operação.