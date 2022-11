Motorista alcoolizado tem CNH e veículo apreendidos. - Foto: Divulgação (PROEIS)

Publicado 26/11/2022 23:21

Itaguaí- Motorista de 42 anos, foi preso por dirigir embriagado na Rua Dr Curvello Cavalcante, no Centro de Itaguaí, neste sábado (26). Ele foi preso, por policiais militares do PROEIS que foram accionado por pedestres.

Os agentes então flagraram o autor conduzindo o veículo, um GM ASTRA, em visível estado de embriaguez, realizando manobras bruscas. A abordagem foi feita por uma agente de trânsito, que estava no setor e prestou apoio a guarnição. Ao solicitar que o condutor desembarcasse do veículo, o mesmo cambaleou se equilibrando e segurando na porta do veículo.

A ocorrência procedeu na 50DP para a apreciação dos fatos e após ser constatado a presença de álcool no sangue pelo Instituto Médico Legal (IML), o homem foi conduzido a 52DP onde foi lavrado o auto de prisão. Foram apreendidos o veículo e a CNH do motorista.