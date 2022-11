A Prefeitura reitera que débitos parcelados em mais de 24 parcelas não terão descontos. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

26/11/2022

Itaguaí- Os contribuintes que possuem débitos fiscais com a Prefeitura de Itaguaí têm a oportunidade de quitá-los com descontos de até 95% em juros e multas. A regularização de impostos, taxas e contribuições de quaisquer espécies com vencimento até 31 de dezembro de 2021 poderá ser realizada mediante o pagamento em cota única ou em até 24 vezes.



O contribuinte que optar por quitar o débito em cota única terá um desconto de 95% no valor da multa (moratória e juros). Caso o cidadão opte pelo parcelamento, os pagamentos se darão da seguinte forma: