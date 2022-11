A obra interdita parcialmente a pista sentido Costa Verde, nas proximidades do acesso ao Arco Metropolitano e ao Porto de Itaguaí, no bairro Brisamar. - Foto: Divulgação (Google Maps)

A obra interdita parcialmente a pista sentido Costa Verde, nas proximidades do acesso ao Arco Metropolitano e ao Porto de Itaguaí, no bairro Brisamar.Foto: Divulgação (Google Maps)

Publicado 29/11/2022 20:37

Itaguaí- Na tarde desta terça-feira (29), a equipe da Rio+Saneamento realizou reparos emergenciais em uma tubulação que se rompeu na rodovia Rio-Santos (BR-101), em Itaguaí, na Região Metropolitana. A obra interdita parcialmente a pista sentido Costa Verde, nas proximidades do acesso ao Arco Metropolitano e ao Porto de Itaguaí, no bairro Brisamar. Agentes da concessionária que administra a rodovia estão no local para orientar os motoristas.

Para a realização da obra emergencial, os 25 bairros de Itaguaí que recebem água do Sistema Ribeirão das Lajes estão com o abastecimento temporariamente interrompido. O fornecimento será retomado assim que o serviço for concluído.

Apenas as localidades que recebem água dos sistemas Mazomba e Itinguçu não foram prejudicadas pela paralisação no abastecimento.

Técnicos da concessionária monitoram a situação para retomar o serviço nos bairros afetados. Durante esse período, a concessionária pede aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo.