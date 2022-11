Diversos shows e apresentações culturais estão previstas para este período, sempre com entrada franca. - Foto: Italo Dornelles

Diversos shows e apresentações culturais estão previstas para este período, sempre com entrada franca. Foto: Italo Dornelles

Itaguaí- O Natal chegou em Itaguaí desde o último domingo (27), com a abertura do Parque do Papai Noel, situado no Parque Municipal. Serão 40 dias ininterruptos de festa, que só se encerra no dia 6 de janeiro (Dia de Reis). Diversos shows e apresentações culturais estão previstas para este período, sempre com entrada franca.



O Parque funciona das 9h até as 22h. O Papai Noel recebe as crianças da rede municipal de ensino de segunda a sexta, até as 17h. A partir deste horário, ele atende o público em geral. Nos fins de semana, das 16h às 22h. Prefeito da cidade, Rubem Vieira, abriu as comemorações no primeiro dia de evento.



"Nosso Natal é para cada criança, cada família. Nos estruturamos para poder dar o melhor para a cidade de Itaguaí. Só hoje, trabalhando neste parque para oferecer este espetáculo, são 660 pessoas da nossa cidade. Isso gera emprego e renda para a cidade de Itaguaí. Para mim, é motivo de muito orgulho declarar aberto o nosso Parque Noel para todas as crianças", destacou.



Ao longo das festividades do já tradicional "Natal Eu Amo Itaguaí", se apresentarão artistas locais e, incluindo nomes já consagrados, entre músicos, dançarinos, instrumentistas e contadores de história; além de alunos da rede municipal de ensino. A atrações artísticas são sempre a partir das 19h.



Programação da Semana, sempre a partir das 19h: