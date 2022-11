O jogo da Seleção Brasileira desta sexta é às 16h e a concentração na Arena da Copa Itaguaí começa uma hora antes, às 15h. - Foto: Divulgação

Publicado 30/11/2022 17:32 | Atualizado 30/11/2022 17:33

Itaguaí- Moradores de Itaguaí e localidades vizinhas poderão ver mais um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano na Arena da Copa Itaguaí. A estrutura montada no Parque Municipal da cidade é a segunda maior do estado do Rio para acompanhar os jogos do Brasil, perdendo apenas para a Fan Fest oficial da Fifa, em Copacabana. Nesta sexta-feira (2), enquanto o Brasil enfrenta Camarões, a estrutura montada no município receberá um show da Mocidade Independente de Padre Miguel.

O evento organizado pela Prefeitura da cidade de Itaguaí vem acontecendo desde a estreia da Seleção Brasileira no Catar e já contou com apresentações de Dj Dedeco, Fanfarra, Gabriel Lima e Pretinhos Batuqueiros, além de Thiago Cordeiro.

O jogo da Seleção Brasileira desta sexta é às 16h e a concentração na Arena da Copa Itaguaí começa uma hora antes, às 15h.

Serviço:

Arena da Copa Itaguaí – Brasil e Camarões

Horário: 15h (concentração)

Local: Parque Municipal de Itaguaí

Show: Mocidade Independente de Padre Miguel

Entrada:franca