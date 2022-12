Aparelho celular furtado. - Foto: Divulgação (PROEIS)

Aparelho celular furtado.Foto: Divulgação (PROEIS)

Publicado 03/12/2022 17:03

Itaguaí- A ação de moradores de Itaguaí, no centro da cidade, resultou na prisão de um assaltante. O fato aconteceu na noite desta sexta-feira (2).

Policiais do Proeis estavam em patrulhamento, quando foram acionados por populares, que se encontravam com o autor do furto. Um dos responsáveis pela denúncia contou estar no local e presenciou o suspeito imobilizando uma menina que gritava por socorro. No momento, pessoas que estavam no local conseguiram conter o assaltante, quando os agentes chegaram no local a vítima não estava no local. Após revista foi encontrado com o autor um aparelho celular iPhone XSMax.

Segundo Policias do PROEIS, o suspeito disse não saber desbloquear, e que havia comprado o aparelho telefônico por R$ 30,00. O rapaz foi levado para 50ª.DP para saque e averiguação da autoridade policial. Após o furto o responsável do aparelho ligou possibilitando a identificação da vítima e do acusado. Os envolvidos foram encaminhados para a 52° DP (central de flagrante) onde o autor permaneceu preso.