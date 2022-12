Adriano Evangelista é idealizador do Grupo Turma Em Cena que, desde o ano 2000. - Foto: Gilson Moreira

Adriano Evangelista é idealizador do Grupo Turma Em Cena que, desde o ano 2000.Foto: Gilson Moreira

Publicado 01/12/2022 20:18 | Atualizado 01/12/2022 21:15

Itaguaí- O empreendedor cultural Adriano Evangelista, mais conhecido como Adriano Didi, recebeu o Diploma Heloneida Studart de Cultura 2022, oferecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta terça-feira (29). A premiação tem como objetivo condecorar ações e agentes culturais atuantes em todo território do Estado.

Adriano Evangelista é idealizador do Grupo Turma Em Cena que, desde o ano 2000, desenvolve e aprimora um estilo artístico original com produções cênicas, audiovisual, circo-teatro, palhaçaria, acrobacias, mágicas, malabares, pernas de paus, teatro de bonecos, musicais, oficinas e brincadeiras que podem se adaptar a todas as idades e todos os locais.

"Importante reconhecimento, nosso trabalho passa a ser visto dentro e fora de Itaguaí, essa premiação faz com que nosso currículo torne-se mais robusto para concorrer a editais. Um estímulo para continuar percebendo que estamos nos caminhos certo, caminho da cultura, e caminho da economia criativa, se não há vento , rememos e avancemos", conta Adriano Evangelista.