Material apreendido na denúncia. - Foto: Divulgação (PROEIS)

Material apreendido na denúncia.Foto: Divulgação (PROEIS)

Publicado 03/12/2022 12:22

Itaguaí- Suspeito é procurado pela justiça por atentar contra a vida de sua esposa em Itaguaí. A denúncia aconteceu na madrugada deste sábado (3).

Vizinhos acionaram os policiais do PROEIS para atender uma mulher com uma criança de colo que foi ameaçada por seu companheiro. Os agentes ao chegar no bairro Jardim América, em Itaguaí, constataram que o suspeito, esposo da vítima, havia fugido acompanhado do pai. Foi encontrado no local um casal que testemunhou todo o acontecimento, além de auxiliar a vítima retirando do pai do suspeito três armas de fogo.

Foram conduzidas vítima e testemunha para a 50DP, onde foi feita a apreensão do armamento e início das investigações. O suspeito é seu pai seguem foragidos.