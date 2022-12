O COLLAB vai utilizar como tema a bananeira e a agricultura nas estampas das ecobags, que terão o objetivo de homenagear as agricultoras. - Foto: Bruno Soares

O COLLAB vai utilizar como tema a bananeira e a agricultura nas estampas das ecobags, que terão o objetivo de homenagear as agricultoras.Foto: Bruno Soares

Publicado 08/12/2022 23:44

Itaguaí- O “COLLAB Instituto Mazomba” está de volta, após ter sido premiado na última edição do Programa Comunidade Participativa, da Vale. Neste mês de novembro, são confeccionadas ecobags a partir da reutilização de lonas vinílicas, que serão vendidas na Feira da Agricultura Familiar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que acontece todas às quartas-feiras, das 8h às 13h, no pavilhão central da UFRRJ (campus Seropédica).

O intuito do “COLLAB Instituto Mazomba” é fazer um trabalho coletivo, com troca de conhecimento sobre design, sustentabilidade, empreendedorismo e meio ambiente, além do manuseio de maquinário e técnicas de criações sustentáveis. “Queremos formar um grupo de mulheres autossustentável, trabalhando com o desenvolvimento de produtos com conceito de ecodesign. As costureiras receberão pela produção do trabalho e também os lucros de venda dos produtos”, explica Horlan Gentil, um dos idealizadores do projeto.

Neste terceiro ano de realização, o “COLLAB Instituto Mazomba” traz como novidade o trabalho com o Coletivo de Mulheres Agricultoras do Vale do Mazomba e uma parceria com o projeto "Mulheres de Fibra", da cidade de Engenheiro Paulo de Frontin, que tem o conceito de aproveitamento de 100% da bananeira, produzindo e criando produtos para o mercado agroecológico e de design. A partir das novas parcerias, o COLLAB vai utilizar como tema a bananeira e a agricultura nas estampas das ecobags, que terão o objetivo de homenagear as agricultoras.

De acordo com Horlan Gentil, com o reaproveitamento da lona vinílica, usada na confecção de banners, fundos de palco, outdoors e entre outros, surge uma série de possibilidades para o mercado de design e sustentabilidade, permitindo um universo para estampas personalizadas, cores e formas além de gerar trabalho e renda para os envolvidos no processo. Mas, o principal benefício da reutilização do material que seria descartado é para o meio ambiente. “Como a lona vinílica é produzida a partir de uma mistura de resina, plastificantes, cargas e aditivos, ela apresenta característica de baixa degradabilidade, ou seja, sua decomposição na natureza pode durar anos", finaliza.

Sobre o Instituto Mazomba

O Instituto Mazomba é uma instituição não governamental que busca, através da cultura, do esporte e da agroecologia, atuar no fortalecimento das relações entre a população local da Região do Vale do Mazomba, em Itaguaí, sob a perspectiva da economia solidária e circular. Seus valores éticos são centrados na valorização do ser humano. A interação se faz a partir da cooperação, do respeito consciente ao meio ambiente, do comércio justo e da igualdade. A equipe de criação vai de jovens criativos a idosas capacitadas e atuantes no mercado. Sua trajetória já ergueu uma série de benefícios ao crescimento local.