O projeto desenvolvido pela escola tem foco no combate ao descarte irregular de resíduos e lixo no ambiente. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

O projeto desenvolvido pela escola tem foco no combate ao descarte irregular de resíduos e lixo no ambiente.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 21/12/2022 21:34

Itaguaí- A Escola Municipal Jorge Flores da Silva conquistou o selo ‘Escolas Pelo Clima’ pela criação do projeto, com a finalidade de reduzir a emissão de gases do efeito estufa em Itaguaí, região da Baixada Fluminense.

O selo reconhece iniciativas educacionais que buscam soluções para a crise climática, organizado pela Reconectta e pelo Movimento Escolas Pelo Clima. A escola foi uma das 35 iniciativas destacadas pelo movimento no ano de 2022.

O projeto desenvolvido pela escola tem foco no combate ao descarte irregular de resíduos e lixo no ambiente. Os estudantes foram estimulados a refletir sobre os impactos da poluição e a buscar soluções para reduzir o descarte irregular nas encostas dos rios do município.

“É com grande satisfação que recebemos a notícia de que fomos contemplados com o Selo. Essa conquista veio para estimular ainda mais o nosso trabalho mostrando que estamos na direção correta. Em nome da E.M Jorge Flores da Silva, agradeço à SMEC pelo suporte e todos os nossos professores e alunos que compartilharam a ideia de termos uma escola com viés sustentável”, comemora o Diretor Leandro.

Uma das atividades foi a visita ao projeto de conservação do Parque Estadual do Cunhambebe para compreender de que forma o lixo e resíduos, descartados no rio do bairro, impacta na qualidade sanitária de sua habitação e também na biodiversidade. Após a visita, os estudantes e professores colocaram em prática ações como a revitalização de áreas da comunidade que antes serviam apenas para acúmulo de lixo.

“Participar do Movimento Escolas Pelo Cima em 2022 nos possibilitou ampliar nosso campo de experiências e perceber que nossas ações, mesmo que pequenas, são capazes de transformar uma comunidade. Saber que há um movimento que busca estimular o interesse pelas mudanças climáticas também é fator motivador para permanecermos lutando pelo futuro do Planeta. Com certeza uma surpresa grata e positiva saber que o empenho de alunos, responsáveis e toda equipe escolar para a realização do projeto está sendo reconhecida. Receber este Selo só reforça que o trabalho está no caminho certo e que não devemos parar por aqui”, disse a professora Flávia.

Reaproveitamento

Uma oficina de reaproveitamento foi realizada, a fim de mostrar iniciativas que podem dar um novo uso para itens que seriam descartados. Entre os conteúdos abordados estava o reaproveitamento de lacres de latinhas de latas de bebidas como refrigerante.

Paralelamente, a escola entregou material de orientação e sacos para que 100 alunos ficassem responsáveis pela coleta de resíduos residenciais e os levassem até a escola, onde foram separados, pesados e verificados possíveis impactos ambientais.

O projeto recolheu, em três meses, 500 kg de resíduos - que seriam descartados na encosta do rio ou levados a aterros sanitários - ampliando desafios ambientais e climáticos. Todo o material foi entregue aos catadores e cooperativas locais.