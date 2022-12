A iniciativa do torneio partiu da dupla de praticantes, Marco César Mesquita Castro e Carlos Eduardo Zacarias da Silva. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 20/12/2022 19:30 | Atualizado 20/12/2022 22:19

Itaguaí- A areia da Praia de Coroa Grande, no município fluminense de Itaguaí, foi palco do Torneio de Futevôlei da região da Baixada Fluminense, no último fim de semana. Ao todo, 12 duplas disputaram o troféu de campeão, que no final acabou ficando na cidade.

Atletas locais, do próprio bairro de Coroa Grande, Tico e Yan ficaram com o primeiro lugar; logo abaixo, os também itaguaienses Leandro e Leonardo, do bairro do Engenho; em terceiro ficou a dupla de Itacuruçá Gabriel e Pedro.

A iniciativa do torneio partiu da dupla de praticantes, Marco César Mesquita Castro e Carlos Eduardo Zacarias da Silva, que procuraram a Secretaria Municipal de Turismo e Esporte para tirar o projeto do papel.

"Eles buscaram ajuda na secretaria, nós gostamos do projeto e cedemos rede, bolas, uniformes, parte da estrutura, água, frutas e troféus. Ficamos muito felizes com essa realização", disse a secretária Fernanda Spíndola.

"Agora estamos planejando montar uma arena para possibilitar a realização de mais competições de modalidades de praia neste verão, como futebol, beach tennis e o próprio futevôlei",completou.